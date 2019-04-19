انت الان تتابع شارابوفا الأسطورة الروسية التي حطمتها المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هي واحدة من أشهر لاعبات التنس في التاريخ التي تحظى بشعبية جارفة في جميع أنحاء العالم، إنها ماريا شارابوفا التي تحتفل اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ32

تحتفل اليوم الحسناء الروسية ماريا شارابوفا بعيد ميلادها الـ32، حيث ولدت لاعبة التنس يوم 19 أبريل من عام 1987 في مدينة نياجان الروسية، وعلى الرغم من حملها الجنسية الروسية فإنها تقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1994، وبدأت ماريا مسيرتها الاحترافية مع الكرة الصفراء في عام 2001، ونجحت في الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي 5 مرات متفرقة من قبل بمجموع 21 أسبوعًا، وهي الروسية الوحيدة التي تمكنت من الفوز بكل الألقاب الأربع الكبرى، أستراليا المفتوحة ورولان جاروس وويمبلدون وأمريكا المفتوحة، كما توجت بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.

ووصلت شارابوفا إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية يوم 22 أغسطس من عام 2005 بعمر 18 عامًا، لتصبح أول روسية في التاريخ تعتلي صدارة التصنيف العالمي، ووصلت إلى الصدارة للمرة الأخيرة لمدة 4 أسابيع يوم 11 يونيو من عام 2012 وحتى 8 يوليو من نفس العام. وتوجت الروسية بـ36 لقبًا طوال

ووصلت شارابوفا إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية يوم 22 أغسطس من عام 2005 بعمر 18 عامًا، لتصبح أول روسية في التاريخ تعتلي صدارة التصنيف العالمي، ووصلت إلى الصدارة للمرة الأخيرة لمدة 4 أسابيع يوم 11 يونيو من عام 2012 وحتى 8 يوليو من نفس العام. وتوجت الروسية بـ36 لقبًا طوال مسيرتها الاحترافية، من بينها 5 ألقاب في بطولات الجراند سلام ولقبان في رولان جاروس ولقب في كل من أستراليا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة، لتحتل حاليًا المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبات الحاليات تتويجًا بالألقاب الكبرى خلف كل من سيرينا وفينوس ويليامز. وسبق أن توجت شارابوفا بلقب البطولة الختامية للموسم في ظهورها الأول بالبطولة في عام 2004، وفي رصيد الحسناء الروسية 3 ألقاب أخرى في منافسات الزوجي. وعلى الرغم من الإصابات العديدة التي عانت منها شارابوفا طوال مسيرتها الاحترافية، فإنها تمتعت باستمرارية مميزة في أعلى المستويات، من خلال تتويجها بلقب وحيد على الأقل في كل عام من عام 2003 وحتى 2015، وهي مسيرة لا يتفوق عليها فيها سوى الثلاثي الأسطوري شتيفي جراف ومارتينا نافارتيلوفا وكريس إيفرت. وهناك الكثير من الخبراء ولاعبي التنس السابقين الذي وصفوا ماريا بأنها واحدة من أفضل المتنافسات في تاريخ اللعبة وعلى رأسهم الأمريكي جون ماكنرو. Advertisements وظهرت ماريا في الكثير من الإعلانات التجارية للملابس الرياضية وعروض الأزياء بشكل عام، وعينت سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة، وفي يوم 11 يونيو من عام 2011، اختيرت من بين أفضل 30 لاعبة في تاريخ التنس من قبل مجلة التايم الأمريكية. وفي شهر يونيو من عام 2011، اختيرت شارابوفا ضمن أفضل 100 لاعب ولاعبة في تاريخ التنس من قبل "Tennis Channel"، ووفقًا لمجلة فوربيس، فإن شارابوفا كانت أعلى رياضية أجرًا في العالم في 11 عامًا متتاليا، وجمعت الروسية 285 مليون دولار أمريكي منذ احترافها التنس في عام 2001. وفي شهر مارس من عام 2016، سقطت شارابوفا في اختبار للمنشطات في أثناء مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث اتهمت بتعاطيها مادة "ميلدونيوم" المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وفي يوم 8 يونيو من عام 2016، تم إيقافها عن لعب التنس لمدة عامين بسبب تعاطي المنشطات من قبل الاتحاد الدولي للتنس، وفي يوم 4 أكتوبر من نفس العام، تم تخفيف العقوبة إلى الإيقاف لمدة 15 شهرًا بدءا من يوم إجراء الاختبار. وتم تخفيف العقوبة بعدما وجدت محكمة التحكيم الرياضية أن شارابوفا تعاطت المادة المحظورة بالخطأ وفقًا لنصيحة من الأطباء، لتعود إلى ملاعب التنس من جديد يوم 26 أبريل من عام 2017 عبر بوابة شتوتجارت. وعلى الرغم من عيش شارابوفا في الولايات المتحدة منذ عام 1994، فإنها فضلت الاحتفاظ بالجنسية الروسية، بسبب كونها البيئة التي نشأت فيها أسرتها والبيئة التي تتمتع بثقافة غنية من وجهة نظرها. وكتبت ماريا شارابوفا مذكراتها بعنوان "Unstoppable: My Life So Far"، والتي نشرت يوم 12 سبتمبر من عام 2017 من قبل شركة النشر الأمريكية "Sarah Crichton Books".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شارابوفا الأسطورة الروسية التي حطمتها المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.