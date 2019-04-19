الاتحاد السكندري يستضيف مصر المقاصة في المكس

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١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

الاتحاد السكندري Advertisements

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). علمًا أن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، انتهى بفوز الفريق الفيومي بهدف نظيف، أحرزه باولين فوفي، وكان يديره الحكم الدولي محمد الحنفي، وأهدر خلاله محمود وحيد ركلة جزاء.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 32 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر في 11، وسجل الفريق 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 49 هدفًا، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز التاسع، وبفارق ثلاث نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز