انت الان تتابع سموحة يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

سموحة Advertisements

يحتضن استاد كلية الشرطة بالعباسية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، علمًا أن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث أحرز هدف الأمواج الزرقاء بينسون شيلونجو، بينما أحرز أحمد أوكا هدف الداخلية، وكان يدرب سموحة حينها علي ماهر، كما كان محمود ناجي حكمًا للمباراة، وأشهر خلالها بطاقة حمراء في وجه مدافع سموحة السيد فريد.

ويحتل الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، المركز السابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 31 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 41 هدفًا، بفارق ثلاث نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز السادس عشر، وبفارق 4 نقاط عن إنبي صاحب المركز الخامس