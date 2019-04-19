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سموحة يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

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١٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

سموحة

سموحة

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يحتضن استاد كلية الشرطة بالعباسية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، علمًا أن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث أحرز هدف الأمواج الزرقاء بينسون شيلونجو، بينما أحرز أحمد أوكا هدف الداخلية، وكان يدرب سموحة حينها علي ماهر، كما كان محمود ناجي حكمًا للمباراة، وأشهر خلالها بطاقة حمراء في وجه مدافع سموحة السيد فريد.

ويحتل الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، المركز السابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 31 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 41 هدفًا، بفارق ثلاث نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز السادس عشر، وبفارق 4 نقاط عن إنبي صاحب المركز الخامس

ويحتل الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، المركز السابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 14 وخسر في 11، وسجل الفريق 31 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 41 هدفًا، بفارق ثلاث نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز السادس عشر، وبفارق 4 نقاط عن إنبي صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق 5 نقاط عن وادي دجلة وسموحة وبتروجت الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، على الترتيب.

وفي المقابل يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر في 10، وسجل الفريق 28 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الثاني عشر، وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والجونة العاشر والحادي عشر على الترتيب.

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