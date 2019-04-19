انت الان تتابع تركي بعد خسارة الأهلي: «مايصحش كده يا اخونا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد عودة ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ ص

المستشار تركي آل الشيخ

واصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، احتفاله بفوز فريقه على المارد الأحمر، فى المباراة التي جمعتهما، الخميس، على استاد «بتروسبورت». وكتب آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «مايصحش كده يا اخوانا.. ده الماتش التانى ما بنا.. طب مرة يادوب نتعادل.. كان فى واحد بيجادل.. والنبى حد يطمنا».

كما كتب منشورا آخر قال فيه: «حاتجيب ورا وده مش تهديد.. لاء ده كلام يا حبيبى أكيد.. أنت حياتك فضيت بعدى.. مابقاش فيها أى جديد.. قصر.. بلاش تعيش فى الدور.. يللى عينيك بقيت فضحاك.. خلى خلى الطابق مستور.. انجز وشوفلى حل معاك».وخسر الأهلي أمام بيراميدز، بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين