شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد استعادة الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هنأ فرجاني ساسي، نجم المنتخب التونسي والزمالك، لاعبي الفريق الأبيض باستعادة صدارة بطولة الدوري الممتاز مجددًا، عبدالفوز على الإسماعيلي، الخميس.

ويغيب «ساسي» عن الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة حسنية أغادير، وأجرى بعدها في تونس جراحة في القدم.

ونشر «ساسي» صورة للفريق عبر حسابه بموقع «تويتر»، وكتب عليها: «ألف مبروك الفوز للمتصدر رجاله في الملعب».