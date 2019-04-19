شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأوروبي: رقم إنجليزي غير مسبوق.. وإيمري الأفضل في مباراته الـ50 مع الجانرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت أمس الخميس مباريات مرحلة الإياب لدور الثمانية من مسابقة الدوري الأوروبي، ومعها تحددت أسماء الفرق الأربعة الصاعدة للدور نصف النهائي من البطولة وهم أرسنال، تشيلسي، آينتراخت فرانكفورت وفالنسيا.

أرسنال تمكن من تجاوز عقبة منافسه، نابولي، بعد ان هزمه في مباراة الإياب على ملعبه بهدف نظيف، ليتأهل بفضل تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 3-0.

وتعرض نابولي للإقصاء من نادي إنجليزي مرة أخرى في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، بعد ان تسببت هزيمته من ليفربول في ديسمبر 2018 في مغادرة الفريق من دوري الأبطال لمسابقة الدوري الأوروبي، قبل ان ينهي أرسنال بالأمس مشواره في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وشكل انتصار الأمس الفوز رقم 32 لأرسنال تحت قيادة أوناي إيمري، في مباراة الأسباني رقم 50 مع النادي، ليصبح إيمري أكثر مدرب يحقق الفوز في أول 50 مباراة له مع الجانرز، متفوقًا على أرقام المدربين الكبار في تاريخ النادي بما فيهم الأسطورة الفرنسي أرسين فينجر الذي فاز في 23 مباراة من بين أول 50 مباراة له مع الجانرز.

وفي لندن، تأهل تشيلسي للدور نصف النهائي ليصبح 50% من المتأهلين إلى هذا الدور من الأندية الإنجليزية للمرة الأولى منذ موسم 2009/2010.

وهزم تشيلسي ضيفه، سلافيا براج، بنتيجة 4-3 في مباراة العودة، ليتأهل إلى الدور التالي بتفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 5-3.

وأستقبل تشيلسي 3 أهداف على ملعبه للمرة الأولى هذا الموسم، وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مشاركات الفريق في الدوري الأوروبي، إلا أن البلوز حققوا رقمين مميزين من فوزهم مساء الأمس، أولهما كان معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون هزيمة في الدوري الأوروبي بوصولهم للمباراة رقم 15 على التوالي دون هزيمة (14 فوز وتعادل وحيد)، وهو نفس رقم أتلتيكو مدريد في سلسلة اللاهزيمة في هذه المسابقة بين 2011 و2012.

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وكان الرقم الثاني هو ان تشيلسي أصبح أول نادي إنجليزي يفوز ب11 مباراة خلال موسم واحد في المسابقات الأوروبية، بعد وصول عدد انتصاراته في الدوري الأوروبي هذا الموسم إلى 11 (5 في مرحلة المجموعات و6 في المراحل الإقصائية).

وفي ألمانيا، بلغ فرانكفورت الدور التالي على حساب بنفيكا البرتغالي، ليكون الممثل الوحيد للكرة الألمانية المستمر حتى نصف نهائي المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وكان فرانكفورت قد فاز بنتيجة 2-0 على مضيفه الذي خسر المواجهة بأفضلية الأهداف خارج القواعد، مع تسجيل فرانكفورت لهدفين في خسارته بمرحلة الذهاب بنتيجة 4-2، ليتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ 30 عام تقريبًا، ويضرب موعدًا مع تشيلسي الإنجليزي.

وصادف أن وصول فرانكفورت الأخير للدور نصف النهائي في المسابقات الأوروبية يعود إلى موسم 1979/1980، وهو الموسم الذي انتهى بتتوج فرانكفورت بلقب كأس الإتحاد الأوروبي (المسمى القديم للبطولة الحالية).

وواصل الفريق الألماني دور الحصان الأسود في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم بإقصائه لفرق قادمة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم (احتلوا المركز الثالث)، وأصبح بنفيكا هو ثالث فريق قادم من دوري الأبطال يطيح به النادي الألماني من الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد شاختار دونيستك الأوكراني (دور ال32) وإنتر ميلان الإيطالي (دور ال16)

وفي إسبانيا، حسم فالنسيا الديربي الخاص بينه وبين فياريال بالفوز عليه بنتيجة 2-0، والتأهل إلى دور الأربعة بمجموع المباراتين (5-1)

ووصل فالنسيا للمرة الرابعة في تاريخه لهذا الدور بعد عام 2004 (البطولة تحت مسمى كأس الإتحاد الأوروبي)، 2012 و2014. مع تتويج الفريق سابقًا باللقب في 2004، وعدم نجاحه في بلوغ النهائي في اخر محاولتين.

وسيواجه فالنسيا، أرسنال، في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وسيستقبل ايضًا خلال هذه المواجهة مدربه السابق ومدرب النادي الإنجليزي الحالي، أوناي إيمري، الذي درب الفريق خلال الفترة من 2008 ل2012، وقاد الخفافيش للدور نصف نهائي من المسابقة.

وكان آخر تواجد لفالنسيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي يعود إلى عام 2014، حيث وقتها تعرض للإقصاء من أشبيلية بقيادة أوناي إيمري وقتها.