شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلق على التجاوزات ضد «جابر» و«السعيد» واعتداء «فتحي» على مدير الفريق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، جرت الأمور كما خُطط لها، الأهلي لا يخسر، الأهلي عندما فاز على الترجي بركلتي جزاء مشكوك في صحتهما وبوجود الـVAR، وراح تونس وخسر من غير شوطه على المرمى، قال اتحاد الكرة لم يقف بجانبنا، لما خسر 5 من صن داونز، قال الكافيين والفيتامين وخطوط الطول وفرق التوقيت لازم يكون في حاجة«.

وأضاف: «الأهلي بيقول جرت الأمور كما خُطط لها، ليه؟ أصل الحكم بيحكم في الدوري السعودي، أنا بكرر، حكام الدوري السعودي الأجانب حكام الصفوة، بيحكموا في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم».

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وواصل: «هذا إعلام مجلس إدارة الأهلي وليس إعلام الأهلي، لأن دائرة اللوم دائما تكون للاعبين والجهاز الفني، بيراميدز يستحق الفوز رغم الأجواء المشحونة قبل وطوال وبعد أحداث اللقاء، أنا بشكل شخصي أتعرض للسباب وأعضاء بمجلس إدارة الأهلي يجلسون بجواري، هتافات معادية ضد لاعبي الفريق، عمر جابر وعبدالله تحملوا ما لم يتحمله أحد».

وتابع: «بعد المباراة محمد جمال العاصي حاول الدفاع عن عمر جابر ليقوم أحمد فتحي بالاشتباك معه ويتم تكسير زجاج الملعب، علما بأن العاصي هو وكيل أهم لاعبي الأهلي محمد الشناوي، الحارس الأول للفريق، ووليد أزارو وأجايي وعلي معلول، ولو كان يعمل ضد الأهلي لكان تحدث عن عروض طوال الوقت حتى يؤثر على استقرار الفريق».