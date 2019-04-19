شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لاشتباك أحمد فتحي مع إدارة بيراميدز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت واقعة خناقة أحمد فتحي لاعب الأهلي مع المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لما حدث، حيث وقع اشتباك بين فتحي ومحمد جمال عقب نهاية المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميز، مساء أمس الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 للدوري الممتاز، وانتهت بهزيمة الأهلي بهدف دون مقابل.

كانت البداية من ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي، الذي أمسك برأس عمر جابر أثناء التقاطه صورة تذكارية عقب نهاية المباراة التي انتهت بخسارة الأحمر، ما استفزته على ما يبدو، ما دفعه للجري خلفه.

وباقتراب عمر جابر من بوابة خروج اللاعبين من ملعب المباراة سأله أحد الجماهير من المدرجات: «عايز إيه يا عمر؟». وجاء رد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز محمد جمال العاصي على سؤال أحد الجماهير لـ«عمر جابر»: «عايز يكسب.. عايز يكسب»، في إشارة إلى الخسارة أمام فريق بيراميدز.

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وأشعلت كلمات محمد العاصي غضب أحمد فتحي الذي جري نحوه ممسكا بملابسه «عايز إيه يا عاصي»؟ ليتدخل بعدها لاعبو بيراميدز والأمن لفض الاشتباك وتحطم زجاج أحد الأبواب.

من جانبه وجه عماد متعب، مهاجم الأهلي المعتزل، رسالة شديدة اللهجة للاعبي الفريق بعد الهزيمة من بيراميدز، وقال عماد متعب، خلال ظهور بالاستوديو التحليلي للمباراة على قناة «أون سبورت» للاعبي الأهلي: «لن تظهر الروح والحماس أبدًا بالخناق ولكن بالإصرار على المكسب والأداء في أرضية الملعب، هناك الكثير من الالتحامات ليس لها أي قيمة من جانب لاعبي الأهلي».

وأتم: «اللاعبون متوترون بطريقة مبالغ فيها، هذه ليست سمة اللاعبين الكبار، لابد أن يكونوا أثقل من ذلك، الناس الذين يفهمون في الكرة لن يفسروا الخناقات التي افتعلها لاعبو الأهلي على أنها حماس وروح، لابد أن يراجعوا أنفسهم بعد تلك المباراة».

وعلق إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق، وقال في تغريدة له على «تويتر»: «تحدثت من قبل وقلت إمكانيات لاعبي الأهلي محدودة واتهاجمت بشدة، والآن أكررها إمكانياتهم قليلة، لا ترضي طموح جماهير الأهلي».