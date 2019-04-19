7 أسباب وراء رحيل فوساتي عن الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

69 يوما قضاها الأوروجوياني خورخي فوساتي صاحب الـ(66 عاما) في العمل بالنادي الأهلي كمدرب للقلعة الخضراء، قبل أن يتم إعفاؤه وإلغاء عقده عقب خروج الفريق من الدور نصف نهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال على يد الهلال بركلات الترجيح، وتردي نتائج الفريق آسيويا كمتذيل لمجموعته، لتوكل المهمة من جديد للمدرب الوطني يوسف عنبر الذي سبق وأن تولى المهمة بعد إقالة الأرجنتني بابلو غويدي من مهمته في الخامس من فبراير الماضي.

4 في موسم

تناوب على تدريب الفريق الأهلاوي هذا الموسم 4 مدربين، حيث كانت البداية مع الأرجنتني بابلو غويدي الذي أشرف على إعداد الفريق منذ مطلع الموسم الحالي قبل أن تعصف به موجة التغيير نتيجة تردي نتائج الفريق وبقائه بالمركز الرابع بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إضافة لخروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الوحدة، لتوكل المهمة بعد ذلك للوطني يوسف عنبر الذي قاد الفريق في مواجهة الحزم قبل أن يتم تكليفه مرة أخرى لنهاية الموسم الحالي، عقب قرار إدارة النادي الأهلي إقالة الأوروجوياني خورخي فوساتي.

أسباب إقالة فوساتي

خروج الفريق من نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

عدم الثبات على تشكيل مناسب في أغلب مباريات الفريق. تردي نتائج الفريق محليا وعربيا وقاريا. عدم وجود هوية فنية للفريق. القراءة الفنية المتواضعة للمباريات. سوء العلاقة مع اللاعبين. الفشل في تحقيق مركز متقدم في الدوري يضمن للفريق الحصول على أحد المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

خسارة من النصر 2 - 1

خسارة من الفتح 1 - 2

تعادل مع الاتحاد 1 - 1

فوز على القادسية 2 - 1

خسارة من الرائد 4 - 5

فوز على الفيحاء 0 - 2

فوز على الشباب 0 - 2

خسارة من الهلال 0 - 1

دوري أبطال آسيا 2019

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فوز على السد القطري 2 - 0

خسارة من بختاكور الأوزبكي 0 - 1

خسارة من بيرسبوليس الإيراني 0 - 2

كأس زايد للأندية العربية

التعادل الإيجابي مع الوصل الإماراتي 2 - 2

خسارة مباراة الذهاب أمام الهلال 1 - 0

خسارة مباراة الإياب بركلات الترجيح

مدربو الأهلي موسم 2018 ـ 2019

1) الأرجنتني بابلو غويدي

15 مايو 2018 - 5 فبراير 2019

2) الوطني يوسف عنبر

مباراة الحزم

3) الأوروجوياني خورخي فوساتي

8 فبراير 2019 - 18 أبريل 2019

4) الوطني يوسف عنبر حتى نهاية الموسم