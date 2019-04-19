صلاح: يجب أن نغير طريقتنا مع المرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الرجال في مصر والعالم الإسلامي، بمزيد من الاحترام للمرأة، وقال في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية «أعتقد أن علينا أن نغير الطريقة التي تتعامل بها ثقافتنا مع المرأة، الأمر ليس اختياريا».

وقال صلاح (26 عاما)، «إنه وبعد أن رأيت كيف تعامل المرأة في ثقافتي وفي الشرق الأوسط فقد غيرت طريقة تفكيري بشأن العلاقة بين الجنسين، فأصبحت أدعم المرأة أكثر مما كنت أفعل في السابق، لأني أشعر أنها تستحق أكثر مما يعطونها الآن، في الوقت الحالي». يشار إلى أن المجلة اختارت لاعب منتخب مصر ومهاجم ليفربول ضمن الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.