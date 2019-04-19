جنون السيتي وتوتنهام يجتاح الإعلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصفت صحف أوروبا مواجهة توتنهام مع مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بتأهل الأول رغم خسارته 3/‏ 4 بـ «المجنونة»، وكتبت صحيفة «دايلي تليجراف» في الصفحة الأخيرة «لا يصدق» فوق صورة لفرناندو يورنتي لاعب توتنهام وهو يحتفل، فيما ذكرت «أي سبورت» ببساطة «يورنتي يحسم المباراة الكلاسيكية».

وشهد اللقاء المحموم أسرع خمسة أهداف في تاريخ المسابقة في أول 21 دقيقة، حيث دخل مانشستر سيتي المباراة متأخرا بهدف نظيف، ولكنه استطاع أن يسجل هدف التقدم قبل ان يتعادل الفريقان ثم سجل تقدم مانشستر سيتي بفارق هدفين قبل أن يسجل يورنتي هدف الحسم لتوتنهام في الدقيقة 73، وهو الهدف الذي احتسبه الحكم بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» للتأكد من صحته حيث كانت هناك شكوك بلمسة يد.

ووصفت صحيفة «ذا اكسبريس» فوز توتنهام بأنه «من خارج هذا العالم»، حيث أنهت الخسارة مساعي مانشستر سيتي من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بأربعة كؤوس هذا الموسم، وهو ما أدى بصحيفتي «ميرور» و»دايلي سبورت» للقول «يا حسرة على الرباعية» فوق صورة ليورنتي وجوارديولا، وهو حزين.