إقالة ماكليش من تدريب أسكتلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
أعلن الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم أمس أن أليكس ماكليش المدير الفني لمنتخب الأول سيرحل عن منصبه بعدما قضى 14 شهرا، في فترته الثانية في قيادة الفريق.
وخسر ماكليش (60 عاما) سبع مباريات من 12 مباراة خاضها منذ تعيينه مديرا فنيا للفريق في فبراير 2018، وتعرض المنتخب الأسكتلندي لخسارة كارثية بثلاثة أهداف دون رد أمام كازاخستان الشهر الماضي، في افتتاح مبارياته بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).
ويحتل المنتخب الأسكتلندي المركز الخامس في المجموعة التاسعة، التي يتنافس بها ستة منتخبات ويتصدرها المنتخب البلجيكي.
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