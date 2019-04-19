سلة أحد تستهل الخليجية أمام الشارقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادرت بعثة نادي أحد أمس إلى المنامة عن طريق العاصمة الرياض، للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية 39 لكرة السلة التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 15 إلى 22 شعبان، وعلى رأس البعثة عضو الاتحاد السعودي لكرة السلة العميد مصطفى القبلي.

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ويتواجد أحد في المجموعة الأولى التي تضم الشارقة الإماراتي والأهلي البحريني والعربي القطري، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم المنامة البحريني والسيب العماني وشباب الأهلي دبي الإماراتي والشمال القطري.

ويواجه أحد الذي حقق خمسة ألقاب من البطولة نظيره الشارقة الإماراتي بطل النسخة السابقة في تمام الساعة 3 عصر غد على صالة خليفة الرياضية بالمنامة.

وتتأهل الأندية الحاصلة على أول ثلاثة مراكز في البطولة إلى الجولة الأولى من بطولة «الطريق إلى نهائي الثمانية - غرب آسيا» والتي ستقام في رمضان المقبل والمؤهلة لكأس الأندية الآسيوية.