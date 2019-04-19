كوتينيو في مفترق طرق مع برشلونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد
يتمنى لاعب فريق برشلونة لكرة القدم، فيليب كوتينيو أن يكون الهدف الذي سجله في شباك فريق مانشستر يونايتد نقطة تحول في مسيرته مع فريقه، عندما يستضيف متصدر الدوري الإسباني فريق ريال سوسيداد غدا في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.
ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 74 نقطة بفارق تسع نقاط كاملة أمام أتلتيكو مدريد، مع تبقي ست مباريات، وبإمكان برشلونة اتخاذ خطوة نحو التتويج باللقب في حال فوزه على ضيفه ريال سوسيداد غدا.
وتغلب برشلونة على مانشستر يونايتد 3/ 0 و4/ 0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع فريق ليفربول في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.
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