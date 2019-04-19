الارشيف / اخبار الرياضه

كوتينيو في مفترق طرق مع برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

يتمنى لاعب فريق لكرة القدم، فيليب كوتينيو أن يكون الهدف الذي سجله في شباك فريق مانشستر يونايتد نقطة تحول في مسيرته مع فريقه، عندما يستضيف متصدر فريق ريال سوسيداد غدا في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 74 نقطة بفارق تسع نقاط كاملة أمام أتلتيكو مدريد، مع تبقي ست مباريات، وبإمكان برشلونة اتخاذ خطوة نحو التتويج باللقب في حال فوزه على ضيفه ريال سوسيداد غدا.

وتغلب برشلونة على مانشستر يونايتد 3/ 0 و4/ 0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع فريق في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوتينيو في مفترق طرق مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا