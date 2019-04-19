البرازيلي رافاييل: 34 عاما لا تكفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دوسلدورف أكد البرازيلي المخضرم رافاييل لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أنه يتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرته الكروية رغم بلوغه الرابعة والثلاثين. وقال رافاييل لمجلة «كيكر» الألمانية أمس «عشت لحظات استثنائية وحققت أهدافا مهمة خلال مسيرتي»، وأوضح اللاعب البرازيلي «أريد الاستمرار في الملاعب حتى السادسة والثلاثين هذا هو هدفي»، وختم رافاييل بالقول «عائلتي تشعر بالسعادة هنا، في جلادباخ عشت أفضل وأنجح أيام حياتي، ومازلت أفعل». ومدد رافاييل الشهر الماضي عقده مع جلادباخ حتى 30 يونيو 2020.



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