ثأر وتصفية حسابات بين الأهلي والوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري، عبدالعزيز الأسمري - الدمام، الرياض

تسيطر نغمة الثأر وتصفية الحسابات على اللقاء الذي يجمع الأهلي والوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة والعشرين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، في حين سيكون شبح الهبوط حاضرا في مواجهتي القادسية والباطن، والرائد وأحد.

الأهلي والوحدة

20:45

يلتقي الأهلي خامس الترتيب برصيد «46 نقطة» بفريق الوحدة سابع الترتيب «39 نقطة» في مواجهة ثأرية، بعد أن تسبب فرسان مكة في إقصاء الأهلي من بطولة كأس الملك، علاوة على الفوز عليه في الدور الأول للبطولة.

يخوض الأهلي اللقاء بمدربه الوطني يوسف عنبر بعد الاستغناء عن فوساتي، ويسعى إلى تحسين صورته عقب خروجه من البطولة العربية آخر البطولات إثر خسارته من الهلال، في حين يأمل الوحدة بالتقدم في دوري المحترفين.

القادسية والباطن

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18:45

يحتضن استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة مواجهة القادسية «27 نقطة» والباطن «22 نقطة» سعيا من الفريقين للهروب من مناطق الخطر، حيث يأتي موقف القادسية صاحب الأرض والجمهور أكثر أمانا من ضيفه الباطن.

يدخل القادسية بقيادة مدربه بندر باصريح وليس أمامه سوى الفوز، وذلك باعتماده النهج الهجومي بقيادة الثلاثي هارون كمارا والبرازيليين إيلتون وبيسمارك، في حين يدخل الروماني سيبيريا بذات الطموح وببصيص من الأمل بهدف الفوز في جميع المباريات وتعثر المنافسين رغم صعوبة المهمة.

الرائد وأحد

20:30

يستقبل الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، نادي أحد الهابط رسميا، ولا يحمل اللقاء أهمية للفريقين، ولا سيما أن الرائد ضمن البقاء بنسبة كبيرة، حيث يملك 31 نقطة في المركز العاشر، بينما لم يحقق أحد سوى ثلاثة انتصارات لم تكن كافية لبقائه موسما جديدا، حيث يمتلك 15 نقطة ويعد الأكثر تجرعا لمرارة الخسارة بواقع 18 مرة.

لم يلتق الفريقان في تاريخهما إلا في 3 مناسبات كانت كفة الرائد الأعلى بانتصارين وتعادل وحيد.