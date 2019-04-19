دباس: سنلعب بطولة ملك المغرب على أرضنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تلقى رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فادي دباس وعودا من الاتحاد العربي لكرة القدم في منح الأندية السورية فرصة اللعب على أرضها في نسخة البطولة العربية المقبلة للأندية الأبطال التي تحمل اسم ملك المغرب محمد الخامس. وأكد فادي دباس على أهمية عودة الوحدة العربية والأخوة بين شباب الوطن العربي من خلال التنظيمات الرياضية وفي مقدمتها البطولة العربية للأندية، وأكد تشرف سوريا باستضافة شباب العرب على أراضيها.

يشار إلى أن فريق الجيش السوري كان الممثل الوحيد للأندية السورية في بطولة كأس زايد للأندية العربية لدوري الأبطال، وخاض مبارياته في البطولة العربية على الأراضي اللبنانية، وخرج على يد المريخ السوداني في دور الـ32 للبطولة.