بلياردو السعودية إلى بطولة لاس فيغاس المفتوحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تغادر بعثة أخضر البلياردو اليوم إلى مدينة لاس فيغاس الأمريكية للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو يو إس أوبن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل الحالي، حيث تضم البعثة كلا من رئيس البعثة جراح الشمري، والإداري عبدالله مالك، واللاعبين عبدالله الشمري، محمد باعباد، رضوان جميل، محمد العيد، عامر عسيري.

ويشارك في بطولة أمريكا المفتوحة 265 لاعبا من نجوم العالم في البلياردو، حيث ستكون الأدوار التمهيدية خلال الأيام الثلاثة الأولى على 33 طاولة ويتأهل 16 لاعبا للمنافسة على لقب البطولة، وتعود بطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو يو إس أوبن إلى لاس فيغاس هذا العام (2019)، بعد أن كانت في فيرجينيا لمدة 42 سنة، حيث كانت أول بطولة عام 1965، وتعد من أقوى البطولات في العالم على مستوى البلياردو.