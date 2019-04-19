شكرا لقرائتكم قنبلة بامبو تنفجر في وجه مجلس الاسماعيلي وسيدومير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجرت واقعة تجميد كريم بامبو لاعب الأسماعيلي لنهاية الموسم ، الأوضاع في قلعة الدراويش خاصة وأنها جاءت قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك التى اُقيمت أمس ، الخميس، بإستاد الجيش الجديد بالسويس في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدوري الممتاز وخسره الفريق الأصفر بثنائية دون رد

وبدأت الأزمة عندما فوجئ المدرب البلجيكي سيدومير يونافسكي بقرار من مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بإيقاف بامبو بدعوى رفض تجديد العقد وهو ما رفضه سيدومير شكلاً وموضوعاً لأن الفريق كان في أمس الحاجة لجهود اللاعب في مباراة الزمالك بجانب أن هذا القرار يحتاج موافقة الجهاز الفني أو على الأقل التشاور فيه خاصة أذا كان قبل لقاء مهم كمواجهة الزمالك

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وشهدت الساعات الماضية بركان غضب في قلعة الأسماعيلي بعد تراجع نتائج الدراويش فى الاسابيع الأخيرة للدوري ليتراجع الفريق للمركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة فضلا عنرفض الكثيرون في الأسماعيلية طريقة تعامل مجلس الإدارة مع أكثر من ملف في الفريق ويأتي في مقدمتها ملف التعاقد مع النجوم أمثال بامبو ومحمود متولي حيث يرى البعض أن سوء تعامل الإدارة مع هذه الملفات سيؤدي لرحيل النجوم من الفريق كما أن ملف الصفقات الجديدة يتم إدارته هو الأخر بشكل سيئ وسلبي من جانب مجلس "آل عثمان".

على الصعيد ذاته ، باتت ايام بامبو في الأسماعيلي معدودة بعد قرار إيقافه وتجميده لنهاية الموسم حيث أعلن اللاعب أنه سيلتزم بالقرار وسيتوجه للنادى لحضور المران بشكل طبيعى حتى ينتهى الموسم ويرحل عن الفريق خاصة وأنه تلقي عدة عروض مُغرية من الدوري وخارجياً أبرزها عرضاً من ناديه السابق الاهلي .