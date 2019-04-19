شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حكاية أول طاقم تحكيم نسائى فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة جمهورية شبين وابى صقل السيناوى، فى الجولة الأخيرة من دورى القسم الثانى، أول تجربة للتحكيم النسائى فى الكرة المصرية.. Advertisements - لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف حكاية أول طاقم تحكيم نسائى فى الكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.