شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ32 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الـ32 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى.

وتستمر منافسات دور الـ 32 على مدار يومى 19 و20 أبريل بعد اكتمال الدور الرئيسي للبطولة، وكان 9 لاعبين مصريين قد حجزوا مقاعدهم فى هذا الدور بعد التأهل من الدور التمهيدى.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش، حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

وجاءت مباريات اللاعبين المصريين من دور الـ 32 كالتالي:

علي فرج vs كاميرون بيلي

مازن هشام vs دييجو إلياس

مصطفى عسل vs جويل ماكين

طارق مؤمن vs زاهد سالم

كريم عبد الجواد vs جريج لوبان

عمر مسعد vs إيكر باجاريس

مروان الشوربجي vs محمد أبو الغار

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يوسف سليمان vs فارس الدسوقي

محمد الشوربجي vs ماكس لي

منافسات السيدات:

رنيم الوليلي vs نيكول ديفيد

مريم متولي vs فيكتوريا لوست

سلمى هاني vs دانيلي لوتريني

نور الطيب vs راشيل جرينهام

روان العربي vs سارة جان بيري

نوران جوهر vs ميلي توملينسون

هانيا الحمامي vs زينة مكاوي

ندين شاهين vs أليسون ويترز

نور الشربيني vs ألكسندرا فولر