شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث جولات سوبر سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم، الجمعة، فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مع الطيران فى إطار الجولة الثالثة بالسوبر للموسم المحلى 2018 /2019.
كما تشهد نفس الجولة لقاءات أيضاً بين كل من، المعادى مع سموحة والشمس مع سبورتنج.
فيما تشهد الجولة الرابعة لقاءات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى وسموحة مع الشمس والطيران مع المعادى.
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