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لقاءات قوية فى ثالث جولات سوبر سيدات اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم، الجمعة، فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مع الطيران فى إطار الجولة الثالثة بالسوبر للموسم المحلى 2018 /2019.

 

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كما تشهد نفس الجولة لقاءات أيضاً بين كل من، المعادى مع سموحة والشمس مع سبورتنج.

 

فيما تشهد الجولة الرابعة لقاءات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى وسموحة مع الشمس والطيران مع المعادى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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