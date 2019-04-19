شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. كريم بامبو يرفع شعار "ظلمونى من غير ذنب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كريم بامبو هو أحد نجوم النادى الإسماعيلى فى الفترة الحالية، لكن شهدت الساعات الماضية قرار بتجميد اللاعب من جانب الإدارة مع استبعاده من مواجهة الفريق أمام الزمالك أمس بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بسبب المماطلة فى حسم موقفه من تمديد التعاقد مع الدراويش، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ومن المقرر أن يظهر اللاعب فى تدريبات الفريق اليوم لحسم موقفه مع الفريق سواء التجميد من عدمه، حيث ان اللاعب نفى ما قاله مسئولى الدراويش ىف البيان الذى اصدروه خلال الساعات الماضية ضد بامبو.

بامبو من مواليد 1993، من مواليد البحر الأحمر، يلعب فى مركز الهجوم، بدأ مسيرته الكروية فى نادى الجونة ، و منه إلى الاهلى ، ثم انتقل إلى الإسماعيلى

حصد بامبو عدة بطولات منها الدورى موسم 2013/2014 ، وكأس السوبر ، وكأس الاتحاد الكونفدرالى الأفريقى 2014، بالإضافة إلى الدورة الرباعية، وجميع هذه البطولات مع النادى الأهلى.



بامبو فى احدى المباريات



بامبو و الكرة

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بامبو و الهيد فون



بامبو و الوعكة الصحية



بامبو يتناول أحد المشروبات



بامبو



بامبو بملابس مدنية فى الملاعب الكروية