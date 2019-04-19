شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يطلب تقريراً عن "المعارين" لتحديد مصيرهم من العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن اللاعبين المعارين، بالإضافة لتكليفهم بمتابعتهم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلى فى الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المعارين لاتخاذ قرار بعودة بعضهم بنهاية الموسم وتمديد إعارة البعض الآخر والاستغناء بشكل نهائى عن من لم يقدم مستوى جيد خلال الفترة الجارية، فى الوقت الذى لفت عدد منهم انتباه لاسارتي بعد تألقهم الواضح خلال فترة إعارتهم، وعلى رأسهم عمار حمدى المعار للاتحاد السكندرى، وثلاثى الجونة أحمد حمدى وأحمد ريان ومحمود الجزار.

ويناقش لاسارتي مع إدارة الأهلي مصير هؤلاء اللاعبين خلال الأيام المقبلة من أجل حسم مصيرهم، خاصة أن بهض هؤلاء المُعارين طلب تحديد مصيره فى ظل تلقيهم عروضاً من أندية كثيرة، ويمتلك الأهلي عدة لاعبين مُعارين وهم: أحمد حمدى وأحمد ريان وعمار حمدى وعمرو بركات وكريم يحيى ومحمود الجزار.