يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة| كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والوحدة

نهتم فى “عرب نيوز” بالمجال الرياضي وخاصة كرة القدم السعودية، ونحن اليوم على موعد مع مباراة هامة جداً بين فريقي الأهلي السعودى والوحدة، ويتوقع الكثير من مشجعي وعشاق كرة القدم أن تكون المباراة على صفيح ساخن ومليئة بالمتعة والإثارة.

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يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة

يلا شوت مباراة الأهلي والوحدة، جماهير الكرة السعودية على موعد اليوم مع مباراة الأهلي السعودي والوحدة فى تمام الساعة 8:45م بتوقيت مكة المكرمة، وهذه المباراة ضمن مباريات الدورى السعودى، ونوضح لكم بطاقة المباراة وتفاصيلها عبر الجدول التالي:

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المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة الأهلي والوحدة 7:45م بتوقيت مصر 8:45م بتوقيت السعودية ملعب الملك عبد الله الرياضية السعودية الرياضية دورى بلس

وسنقوم بتوفير رابط البث المباشر قبل بداية المباراة