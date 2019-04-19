لاعبو إنجلترا وويلز يقاطعون "السوشيال ميديا" بسبب العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

أعلن لاعبو كرة القدم في إنجلترا وويلز مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، بهدف الضغط على منصات الإنترنت وكذلك مسؤولي كرة القدم لتقديم المزيد من جهود مكافحة الإساءات العنصرية.

وجاءت المقاطعة بعد سلسلة من أحداث الإساءات العنصرية التي تستهدف اللاعبين سواء عبر الإنترنت أو في الاستادات.

وفي وقت سابق من إبريل الجاري، قال داني روز مدافع فريق توتنهام إنه لا يطيق انتظار نهاية مسيرته كلاعب كرة قدم بسبب الإساءات التي يتعرض لها.

كذلك أعلن نادي تشيلسي يوم الجمعة الماضي إيقاف ثلاثة مشجعين ممن ظهروا في مقطع فيديو يتضمن إساءات للنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ، وذلك قبل مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر.

وبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات تأديبية ضد مونتنيجرو إثر السلوك العنصري لجماهيرها إزاء لاعبين بالمنتخب الإنجليزي خلال مباراة المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في مارس الماضي.

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وتسري مقاطعة اللاعبين لوسائل التواصل الإجتماعي اعتبارا من التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينيتش) وحتى التاسعة من صباح غد السبت.

وأعلن اللاعبون دعمهم ومشاركتهم بالمقاطعة عبر وسم "#كفى" بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال روز في بيان نشرته رابطة اللاعبين المحترفين (بي.إف.إيه) "كرة القدم تواجه مشكلة بسبب العنصرية."

وأضاف "لا أريد أن يمر لاعبون آخرون بما مررت به خلال مسيرتي. بشكل عام، نحن ببساطة لا نود أن نكتفي بالقليل الذي قدمته سلطات كرة القدم وشركات التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بحماية اللاعبين من تلك الإساءات المثيرة للاشمئزاز."

بينما قال كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد "خلال مسيرتي، اكتسبت جلدا سميكا في مواجهة الإساءات اللفظية، واعتبرت ذلك جزءا من اللعبة."

وأضاف "لكن الوقت قد حان بالنسبة لتويتر وإنستجرام وفيسبوك لدراسة تنظيم منصاتهم وتحمل المسؤولية إزاء حماية المستخدمين بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو الدخل."