ليفربول يصدر بياناً بشان أسعار تذاكر مباراة برشلونة

أكد نادي ليفربول أنه سيسير على خطى غريمه مانشستر يونايتد، بزيادة أسعار تذاكر جماهير برشلونة، عندما يستضيفه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل دعم أسعار تذاكر جماهيره في نو كامب.

رفع يونايتد أسعار التذاكر في ذهاب دور ربع النهائي ضد الفريق الإسباني، ووصل سعر التذكرة إلى 102 جنيه إسترليني، (132.50 دولار).

وستحصل جماهير ليفربول على 4620 في مباراة الذهاب في إسبانيا، في أول مايو (أيار) بمقابل 119 يورو (133.70 دولار) للتذكرة الواحدة.

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وفي رده على ذلك، رفع النادي القادم من منطقة مرسيسايد أسعار تذاكر جماهير برشلونة إلى المبلغ ذاته، وسيستخدم فارق الإيرادات للتأكد من جماهيره لن تدفع أكثر من 88 يورو للتذكرة في الذهاب.

وأكد ليفربول في بيان: “سعر تذكرة جماهير الفريق الضيف ستكون مقابل 119 يورو، وهو المبلغ الذي حدده برشلونة لمبارياته في أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال هذا الموسم، نتيجة لذلك قرر النادي رفع سعر تذكرة جماهير الفريق الضيف إلى 119 يورو في مباراة الإياب في أنفيلد”.

وتابع: “فارق الإيرادات من رفع سعر التذاكر سيتم استخدامه لدعم سعر تذكرة جماهير ليفربول وتقليصها 31 يورو، لتصل إلى 88 يورو”.