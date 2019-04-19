الدوري الإنجليزي: السيتي يصطدم بتوتنهام.. وليفربول يخشى كارديف

بعد ثلاثة أيام من مواجهاتهما التاريخية في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستظل خالدة في تاريخ المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في “القارة العجوز”، يتجدد الموعد مرة أخرى بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

سيكون محبو الساحرة المستديرة على موعد جديد مع الإثارة والمتعة، حينما يلتقي الفريقان مجدداً غداً السبت في قمة مباريات الجولة 35 لبطولة الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد، الذي استضاف لقاء الفريقين بدوري الأبطال.

ويمتلك كلا الفريقين دوافع مختلفة لحصد النقاط الثلاث، حيث يقاتل مانشستر سيتي للتتويج بلقب المسابقة المحلية، فيما يحاول توتنهام التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب البطولة، متأخراً بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول، الذي يحل ضيفاً على كارديف سيتي بعد غد الأحد، لكن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

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ويبدو توتنهام بعيداً عن صراع اللقب، حيث يحتل المركز الثالث في الترتيب، لكنه يتفوق بفارق ثلاث نقاط فقط على مانشستر يونايتد، صاحب المركز 6.

ومن المفترض أن تبدو مهمة ليفربول، الذي صعد أيضاً للدور نصف النهائي في دوري الأبطال، أسهل نسبياً من السيتي، عندما يخرج لملاقاة مضيفه كارديف سيتي، الذي يصارع من أجل البقاء، بعد غد الأحد.

لكن كارديف يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما أنعش آماله في البقاء، عقب فوزه الثمين 2-0 على مضيفه برايتون الثلاثاء الماضي، حيث بات يبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الأمان.