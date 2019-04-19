شاهد.. أحمد عفيفي يكشف كواليس ازمة مباراة الاهلي وبيراميدز

كشف احمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز عن كواليس الازمة التي اندلعت بعد انتهاء مباراة الاهلي وبيراميدز والتي استضافها ملعب بتروسبورت مساء امس الخميس .

ونشر المتحدث الرسمي لبيراميدز مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه : " الاجواء كانت مشحونة وتعرضنا لهتافات مسيئة قبل انطلاق المبارة من داخل مقصورة ملعب بتروسبورت دون ان يصدر اي رد فعل من اعضاء مجلس ادارة الاهلي " .

وأضاف: " كان من المفترض ان يكون الحضور من اعضاء الجمعية العمومية

للاهلي طبقاً للاتفاق الذي تم بالاجتماع الامني الا اننا فوجئنا بدخول الجماهير وهو ما راينا تاثيره اثناء المباراة من سباب متواصل للاعبي بيراميدز بجانب القاء زجاجات المياه علي ارض الملعب " .

وعن الازمة التي حدثت داخل ارض الملعب بين احمد فتحي لاعب الاهلي ومحمد العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز قال عفيفي : " العاصي يمتلك هدوء وثبات انفعالي كبير لو قسم علي المسئولين المتواجدين بمقصورة ملعب بتروسبورت بالامس

لكانت المباراة هادئة تماماً " .

واشار عفيفي الي ان العاصي هو وكيل رباعي الاهلي جونيور اجاي وعلي معلول ومحمد الشناوي، موضحاً ان الثنائي اجاي وعلي معلول قاما بتجديد عقدهما مع الاهلي في ناير الماضي اثناء تولي العاصي منصب المجدير التنفيذي لبيراميدز .

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وأكمل المتحدث الرسمي لبيراميدز ان عمر جابر تعرض لسباب متواصل، قبل ان يحاول احد العاملين بقناة الاهلي الاحتكاك به عقب نهاية اللقاء ليقوم العاصي بالرد علي صاحب السباب .

واختتم عفيفي ان احمد فتحي تدخل في الازمة ولولا تدخل الامن المتواجد بملعب المباراة لنجح في التعدي علي العاصي، مشيرا الا ان محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز تعرض للضرب بعد نهاية اللقاء .