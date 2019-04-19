وزير الرياضة: ندعم بقوة الأبطال المرشحين لحصد ميداليات في أوليمبياد طوكيو

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه يساند بقوة الابطال الرياضيين المرشحين لحصد ميداليات أولمبية في طوكيو 2020، مشيرا الى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا ما بين الوزارة واللجنة الأولمبية من اجل توفير كافة الامكانات من دعم مالى ومعنوى للابطال للتأهل للاولمبياد والفوز بعدد كبير من الميدليات يفوق الدورات السابقة.

وأوضح ان اللجنة الأولمبية قدمت تصورا للمرشحين لحصد ميداليات اولمبية ومراكز متقدمة فى طوكيو شمل 28 لاعبا، وقال ان الوزارة وقعت العديد من البروتوكولات مع القطاع الخاص لرعاية الابطال في مشروع التميز الاوليمبى املا في حل المشاكل التى يعانى منها اللاعبون وإعدادهم فى افضل

صورة من خلال المشاركات الدولية والمعسكرات.

وقال ان الوزارة تحرص دائما على صرف الدعم السنوى للاتحادات لاعداد لاعبيها مؤكدا ان هناك العديد من المشاريع للشباب والناشئين لاختيار افضل العناصر من الموهوبين لانضماهم لصفوف مشروع التميز استعدادا للاولمبياد القادمة، واشار صبحى الى ان الوزارة توفر يتجاوز 200 مليون جنيه لكافة الهيئات الرياضية وذلك من اجل النهوض بالرياضة سواء على مستوى الإنشاءات أو إعداد الابطال.