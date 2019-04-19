رقم مميز الاندية الانجليزي منذ 35عام

نجح فريق تشلسي في التاهل الي نصف النهائي الدوري الاوروبي عقب فوز علي سلافيا براغ التشيكي بمجموع المواجهتنين 5/3 ونجاح ارسنال في التاهل عقب الفوز علي نابولي نجحت لاول مره الاندية الانجليزيه في التواجد في نصف نهائي البطولات الاوروبيه منذ 35 عام عقب الفوز علي نابولي نجحت لاول مره الاندية الانجليزيه في التواجد في نصف نهائي البطولات الاوروبيه منذ 35 عامويذكر ان تاهل من بطولة دوري الابطال توتنهام لنصف النهائي عقب التاهل علي حساب مانشستر سيتي وليفربول عقب الفوز علي بورتو ليكتمل الربا عي الانجليزي والمكون من ليفربول توتنهام ارسنال تشيلسي

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