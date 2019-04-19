طارق يحيى يوجه التحية لفريق سيراميكا كليوباترا.. «نافس بقوة ويواجهه حظ سيئ».. فيديو

هنأ طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، الفرق الصاعدة من دوري القسم الثاني، للدوري الممتاز، موجهًا التحية لفريق نادي سيراميكا كليوباترا، الذي نافس بقوة على الصعود، لكنه

لم يوفق في النهاية.

أضاف يحيى، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، قائلًا:

«فريق سيراميكا كليوباترا يواجة حظًا سيئًا في دوري القسم الثاني، والمكسب في بداية المباراة، اليوم، أمام المريخ تحول لتعادل، لتضيع فرصة الصعود للدرجة الأولى»، موجهًا التحية لفريق سيراميكا كليوباترا لقوة أدائه في الفترة الأخيرة.