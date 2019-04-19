هنأ طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، الفرق الصاعدة من دوري القسم الثاني، للدوري الممتاز، موجهًا التحية لفريق نادي سيراميكا كليوباترا، الذي نافس بقوة على الصعود، لكنهلم يوفق في النهاية.
أضاف يحيى، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، قائلًا:
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى يوجه التحية لفريق سيراميكا كليوباترا.. «نافس بقوة ويواجهه حظ سيئ».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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