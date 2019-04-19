طارق يحيى: محمد صلاح البديل الأفضل لرونالدو في ريال مدريد.. فيديو

قال طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، إن المقارنة طبيعية بين محمد صلاح، لاعب ليفربول، وميسي لاعب نادي برشلونة، وكذلك مع كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس.
أضاف يحيى، خلال لقائه مع الكابتن زركياناصف، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، قائلًا: «صلاح يشارك في إعلانات الماركات العالمية مع ميسي، وكل نجوم العالم، والمقارنة بينهما
وأشار نجم الزمالك السابق إلى إمكان انتقال صلاح إلى الدوري الإسباني كبديل عن الدوري الإنجليزي، وليس غيره، متابعًا: «ريال مدريد كان يحتاج لاعبًا بقدرات محمد صلاح بديلًا لكريستيانو».
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