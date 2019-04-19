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طارق يحيى: محمد صلاح البديل الأفضل لرونالدو في ريال مدريد.. فيديو

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 قال طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، إن المقارنة طبيعية بين محمد صلاح، لاعب ، وميسي لاعب نادي ، وكذلك مع ، لاعب يوفينتوس.

 أضاف يحيى، خلال لقائه مع الكابتن زركيا

ناصف، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، قائلًا: «صلاح يشارك في إعلانات الماركات العالمية مع ، وكل نجوم العالم، والمقارنة بينهما
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طبيعية»، متابعًا: «الفرق إن فريق برشلونة قوي، وبيخدم على ميسي، أكثر من ليفربول».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى إمكان انتقال صلاح إلى كبديل عن ، وليس غيره، متابعًا: « كان يحتاج لاعبًا بقدرات محمد صلاح بديلًا لكريستيانو».

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