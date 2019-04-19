طارق يحيى: الدوري فنيًا ليس قويًا والإمكانات المادية مهمة.. فيديو

قال طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، إن مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، فينًا ليس قويًا، ولكن المنافسة هي من جعلت الدوري قويًا.
وأضاف يحيى، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزمالكوبيراميدز ينافسان على المراكز الأولى للمسابقة، وستستمر الكراسي الموسيقية بينهما.
وتابع طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن الفرق الموجودة في المراكز بداية من الرابع حتى التاسع تنافس بعضها البعض في مراكز الكراسي الموسيقية،
وأكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن الامكانات المادية مهمة لزيادة قوة الدوري الممتاز المصري، ويجب أن تكون الفرق على المستوى المادي الواحد نفسه حتى يحدث تكافؤ بين الأندية.
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