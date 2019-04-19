رياضة | أزمة جديدة في الأهلي بعد السقوط أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في الأهلي بعد السقوط أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لهزيمة جديدة هذا الموسم أمام بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من أزمة جديدة، قبل مباراته الهامة أمام المصري الخميس المقبل، حيث يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي المقبلة بسبب الإيقاف.

ولم يكتمل شفاء إكرامي الحارس الثاني بشكل نهائي حتى الآن للعودة للمشاركة في المباريات، وبالتالي سيكون علي لطفي الحارس الثالث هو حارس مرمى الفريق في هذه المباراة.

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وحصل محمد الشناوي على البطاقة الصفراء في مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي أقيمت أمس ، ليكون الإنذار الثالث له، ما يجعله خارج قائمة المارد الأحمر أمام المصري.

وحقق بيراميدز انتصارًا ثمينًا على الأهلي بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، بالمواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة في الوصافة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره المصري الخميس المقبل، في إطار منافسات الدوري الممتاز.