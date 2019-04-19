رياضة | ليفربول يسير على خطى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يسير على خطى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسير نادي ليفربول على خطى غريمه مانشستر يونايتد، باتخاذ قرار زيادة أسعار تذاكر جماهير برشلونة عندما يستضيفهم، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل دعم أسعار تذاكر جماهيره في "كامب نو".

ورفع يونايتد أسعار التذاكر في ذهاب دور الثمانية ضد الفريق الإسباني، حيث وصل سعر التذكرة إلى 102 جنيه إسترليني (132.50 دولار).

وتحصل جماهير ليفربول على 4620 مقعدًا في مباراة الذهاب التي تستضيفها إسبانيا في أول مايو المقبل، بمقابل 119 يورو (133.70 دولار) للتذكرة الواحدة.

وفي رده على ذلك رفع النادي القادم من منطقة مرسيسايد أسعار تذاكر جماهير برشلونة إلى المبلغ ذاته وسيستخدم فارق الإيرادات للتأكد من أن جماهيره لن تدفع أكثر من 88 يورو للتذكرة في الذهاب.

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وأضاف ليفربول في بيانه "سعر تذكرة جماهير الفريق الضيف ستكون مقابل 119 يورو وهو المبلغ الذي حدده برشلونة لمبارياته في أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال هذا الموسم".

وتابع "نتيجة لذلك قرر ليفربول رفع سعر تذكرة جماهير الفريق الضيف إلى 119 يورو في مباراة الإياب بملعب أنفيلد يوم الثلاثاء الموافق 7 من مايو المقبل".

وتابع "فارق الإيرادات من رفع سعر التذاكر سيتم استخدامه لدعم سعر تذكرة جماهير ليفربول وتقليصها 31 يورو لتصل إلى 88 يورو".

ويلعب توتنهام هوتسبير ضد أياكس أمستردام في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي فيما يستضيف ملعب "واندا متروبوليتانو" التابع لأتليتيكو مدريد النهائي في أول يونيو المقبل.