رياضة | برشلونة يصدم باريس وتشيلسي ويقترب من حسم صفقة نارية خلال ساعات

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أكدت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي برشلونة يتجه للتعاقد مع الدولي الإنجليزي ريتشارليسون نجم فريق إيفرتون الإنجليزي، لضمه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن البارسا يريد التعاقد مع نجم الفريق الإنجليزي ليكون البديل على المدى البعيد للنجم الاوروجوياني لويس سواريز.

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ويتصارع برشلونة مع أندية مهتمة باللاعب وهي تشيلسي، وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن ريتشارليسون صاحب الـ 21 عاماً بدأ مسيرته مع نادي أمريكا البرازيلي قبل أن ينتقل إلى فلومينينسي، ومنه إنتقل إلى واتفورد، حيث تألق مع الفريق الانجليزي لينتقل هذا الموسم إلى مواطنه إيفرتون الذي واصل التألق معه.