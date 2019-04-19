رياضة | هوريكانز يهزم كابيتالز في دوري هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوريكانز يهزم كابيتالز في دوري هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز كارولاينا هوريكانز 2-1 على ضيفه واشنطن كابيتالز حامل اللقب في الدور الأول بالأدوار الإقصائية للقسم الشرقي بدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الليلة الماضية.

وأدرك هوريكانز التعادل 2-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وبدأ صاحب الأرض المباراة بأفضل طريقة عندما منحه وارين فوجلي التقدم بعد 17 ثانية.

وأدرك أليكس أوفتشكين الفائز بجائزة أفضل لاعب في النهائيات في العام الماضي التعادل لكابيتالز بعد عشر دقائق و35 ثانية من بداية الشوط الثاني.

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لكن تيفو تيرافاينن أعاد التقدم لهوريكانز قبل 28 ثانية من نهاية الشوط الثاني.

ويعود الفريقان إلى واشنطن لخوض المباراة الخامسة غدا السبت.

ونال كابيتالز اللقب في الموسم الماضي عندما تغلب على فيجاس جولدن نايتس.

وسجل جادن شفارتس هدفا قبل 15 ثانية من النهاية ليمنح سانت لويس بلوز الفوز 3-2 على مستضيفه وينيبيج جتس.

وأصبح بلوز بحاجة إلى فوز واحد ليصعد إلى الدور قبل النهائي للقسم الغربي إذ يتقدم 3-2 في سلسلة مواجهات الفريقين.

