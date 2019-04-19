رياضة | وريورز يكتسح كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وريورز يكتسح كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلم جولدن ستيت وريورز الدرس جيدا ولم يتراجع بعد تقدمه بفارق 31 نقطة ليسحق مستضيفه لوس أنجليس كليبرز 132-105 في الدور الأول بالأدوار الإقصائية للقسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وانتزع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وسان أنطونيو سبيرز التقدم على بروكلين نتس ودنفر ناجتس على الترتيب بعد انتصارين الليلة الماضية.

وتجاوز سيكسرز غياب لاعبه الكاميروني جويل إمبيد ليفوز 131-115 على مستضيفه نتس في الشرق.

بينما أحرز ديريك وايت 36 نقطة ليقود سبيرز للتغلب 118-108 على ضيفه ناجتس في الغرب.

وفي المباراة الثانية أصبح وريورز أول فريق في تاريخ البطولة في الأدوار الإقصائية يفرط في تفوقه بفارق 31 نقطة ليخسر في النهاية.

لكن الأمر لم يتكرر وحافظ على تفوقه بفارق 30 نقطة على الأقل منذ بداية الربع الثالث ليتقدم 2-1 في سلسلة مواجهات الفريقين التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وكما حدث في المباراتين السابقتين جاءت بداية وريورز قوية وأنهى الربع الأول متقدما 41-24 بفضل تألق ستيفن كوري الذي أحرز 13 نقطة فيما أضاف زميله كيفن دورانت 12 نقطة.

وتولى دورانت زمام الأمور تماما في الربع الثاني وأحرز 15 نقطة من أصل 32 لوريورز.

وافتتح دورانت الشوط الثاني من حيث انتهى في الأول وأضاف خمس نقاط ليتقدم وريورز بفارق 31 نقطة إذ وصلت النتيجة إلى 88-57 قبل سبع دقائق من نهاية الربع الثالث وربما شعر الفريق بالقلق مما حدث في المواجهة الثانية في التوقيت ذاته.

لكن الفريق تعلم الدرس جيدا، وحافظ على تفوقه لينهي الربع الثالث وهو متقدم 109-76 ومع استسلام كليبرز قرر ستيف كير مدرب جولدن ستيت إراحة لاعبيه.

وأنهى دورانت المباراة مسجلا 38 نقطة ليتقدم إلى المركز 14 في قائمة الأكثر تسجيلا في الأدوار الإقصائية فيما أضاف كوري 21 نقطة.

وسيسعى وريورز للتقدم 3-1 عند خوض المباراة الرابعة في لوس أنجليس يوم الأحد من أجل حسم تأهله مبكرا إلى الدور قبل النهائي في الغرب عندما يعود الفريقان إلى أوكلاند للمباراة الخامسة يوم الأربعاء.

* تألق رباعي وغياب إمبيد

وصعق نتس منافسه في أول مباراة لكن سيكسرز استعاد توازنه بفوزين متتاليين ليتقدم 2-1 في سلسلة مواجهتهما.

وبعد خوض الإحماء قبل المباراة قرر إمبيد أنه لن يشارك بسبب مشكلة في الركبة اليسرى.

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وغاب لاعب الارتكاز الكاميروني عن 14 من آخر 24 مباراة لسيكسرز في الموسم قبل انطلاق الأدوار الإقصائية وخرج في بداية المباراة الأولى قبل أن يعود ليشاهد فريقه يسقط على أرضه.

لكن إمبيد تألق برقمين مزدوجين إذ سجل 23 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة في الفوز 145-123 في المواجهة الثانية يوم الاثنين.

وبدأت المباراة الثالثة بطريقة مشابهة لما حدث في الثانية إذ سيطر نتس لكنه لم يتقدم بأكثر من خمس نقاط وبعدها بدأت هيمنة الفريق الضيف.

ولو أراد نتس الحفاظ على آماله في التأهل سيكون بحاجة إلى ارتقاء لاعبي التشكيلة الأساسية لمستوى نظرائهم في سيكسرز بعدما اكتفوا بتسجيل 58 نقطة فيما أحرز البدلاء 57 نقطة.

وتقاسم دي أنجلو راسل والبديل كاريس ليفرت صدارة مسجلي نتس ولكل منهما 26 نقطة.

وسيحاول سيكسرز قطع خطوة كبيرة نحو التأهل بالانتصار في المباراة الرابعة في بروكلين غدا السبت على أمل حسم الأمور في المواجهة الخامسة في فيلادلفيا يوم الثلاثاء.

* تألق وايت

وسجل وايت 16 و17 نقطة على الترتيب في أول مباراتين لكنه قدم أداء مذهلا بإحراز أكبر عدد من النقاط في مسيرته.

ويتقدم سبيرز 2-1 في سلسلة مواجهاته ضد ناجتس قبل أن يستضيف المباراة الرابعة غدا السبت.

وأنهى سبيرز الربع الأول متقدما 31-22 لكن ناجتس انتفض بقوة وسجل 14 نقطة متتالية في بداية الربع الثاني لينتزع التقدم.

وواصل الفريق الضيف سيطرته بتسجيل 28 نقطة مقابل 11 ليتقدم 50-42.

لكن سبيرز بقيادة المدرب المخضرم جريج بوبوفيتش، الذي أصبح أكثر المدربين فوزا بمباريات في الأدوار الإقصائية عندما انتصر فريقه في المواجهة الأولى، أنهى الشوط الأول بأداء قوي بإحراز 21 نقطة مقابل ثماني لمنافسه في آخر ست دقائق ليتقدم 61-58.

وظلت الأمور متكافئة في الربع الثالث وبدا أن ناجتس في طريقه لانتزع التقدم مرة أخرى عندما قلص الفارق إلى نقطتين فقط في بداية الربع الأخير.

لكن سبيرز عاد بقوة وأحرز 15 نقطة مقابل ثلاث ليتقدم 114-94 ليحقق فوزه الثاني.

وسيحاول ناجتس، الذي أنهى الموسم في المركز الثاني في الغرب، تفادي الاقتراب من الخروج المبكر بإدراك التعادل في سان أنطونيو قبل العودة للمباراة الخامسة في دنفر يوم الثلاثاء.