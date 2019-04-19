رياضة | برشلونة يشعل أزمة نارية بين زيدان وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يشعل أزمة نارية بين زيدان وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن نادي برشلونة الإسباني تسبب في أزمة، بين الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وإدارة النادي الملكي.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن أداء الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد، أمام برشلونة في ملعب الكامب نو، لم يكن مقنعًا، مما صنع أزمة بين زيدان وإدارة الميرنجي.

وانتصر برشلونة على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، الثلاثاء الماضي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويرغب زيدان في أن يكون بوجبا أحد العناصر الأساسية في صفوف الميرنجي بالموسم المقبل، للعودة إلى المنافسة على الألقاب محليًا وأوروبيًا.

على الجانب الآخر، فإن إدارة الريال ترى أن بول بوجبا لا يستحق الـ 150 مليون يورو التي يطلبها مانشستر يونايتد، خاصة بعد الأداء الباهت أمام برشلونة.

ولا تريد إدارة النادي الملكي، كسر هيكل الأجور الخاص بالفريق الملكي، من أجل إغراء بول بوجبا، بالحصول على أعلى راتب في قلعة سانتياجو برنابيو.