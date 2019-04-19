رياضة | خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة المصري

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أعلن الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، أنه اطمأن على ركبة وليد سليمان، نجم الفريق، بعد عرضه على الطبيب الألمانى ماير، والذى أكد جاهزيته للمشاركة فى تدريبات ومباريات فريقه فور العودة للقاهرة.

وسافر الحاوى إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته، بعدما خضع لبرنامج علاجى وتأهيلى وشارك فى المران الجماعى بصورة تدريجية مع الفريق.

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جاء قرار سفره إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته قبل انتظامه بشكل كامل فى التدريبات وتجهيزه للمباريات الرسمية، فيما يتم تحديد موقف سعد سمير النهائى بعد الاطلاع على الفحوصات الطبية.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة الطبية بالنادى، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، الخطوات التى سيتم اتباعها على ضوء التقارير والفحوصات الطبية التى خضع لها سليمان فى ألمانيا.