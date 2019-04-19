رياضة | صدام ناري بين إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام ناري بين إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتاج نادي يوفنتوس إلى نقطة واحدة أمام ضيفه فيورنتينا، غدًا السبت، لكي يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي، للمرة الثامنة على التوالي.

ولا يواجه يوفنتوس، أي صعوبة في سبيل الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي في ظل تربعه على صدارة جدول الترتيب بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

ويلتقي نابولي مع ضيفه أتلانتا، الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة، علما بأن المباريات التسع الأخرى لتلك الجولة ستقام غدًا السبت.

وضمن نابولي، المشاركة في النسخة التالية من دوري الأبطال، في الوقت الذي يتطلع فيه إنتر ميلان للحفاظ على موقعه في المركز الثالث، لكن عليه أن يتخطى عقبة ضيفه روما.

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ويحتل روما، المركز الخامس برصيد 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان، فيما يحل ميلان في المركز الرابع برصيد 55 نقطة قبل مباراته أمام مضيفه بارما، ويأتي أتلانتا سادسًا برصيد 53 نقطة.

ويعيش روما، مسيرة متباينة في الموسم الحالي، وأقدم الفريق على الاستعانة بجهود المدرب كلاوديو رانييري الشهر الماضي.

ويحلم لاتسيو صاحب المركز السابع بالتأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وعزز الفريق فرصه في تحقيق مبتغاه من خلال الفوز على أودينيزي مساء الأربعاء الماضي.

ويلتقي لاتسيو، مع ضيفه كييفو الذي هبط رسميا للدرجة الثانية.

وفي مباريات أخرى، يلتقي جنوى مع تورينو، وأودينيزي مع ساسولو، وكالياري مع فروسينوني، وإمبولي مع سبال.

