رياضة | أهم مباريات اليوم 19/4/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم 19/4/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 19 أبريل 2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات ولذلك نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

- الدوري المصري:

* مصر المقاصة × الاتحاد السكندري: اليوم الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

* الجونة × طلائع الجيش: اليوم الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

* الداخلية × سموحة: اليوم الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

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- الدوري السعودي:

* القادسية × الباطن: اليوم الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس

* الرائد × أحد: اليوم الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس

* أهلي جدة × الوحدة: اليوم الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس

- الدوري الاسباني:

* ألافيس × بلد الوليد: اليوم الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD