رياضة | مارسيلينو: فالنسيا قريب من حصد لقب الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلينو: فالنسيا قريب من حصد لقب الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مارسيلينو جارسيا تورال، مدرب فالنسيا، أنه راض تماما عن ملاقاة آرسنال في نصف نهائي الدوري الأوروبي، مضيفا أن "الجانرز" سيكون منافسا صعبا جدا لاسيما وأنه يحظى بمدرب (أوناي إيمري) يعرف فالنسيا جيدا.

وأضاف مارسيلينو: "ربما يشعرون بنوع من الضغط، لكن يحدونا الأمل"، وهو الذي كان قد صرح مسبقا بأن آرسنال ونابولي على نفس القدر من القوة ولن تكون مواجهة أي منهما يسيرة.

وتابع: "نخوض 3 بطولات حاليا ونحن أقرب لحصد الدوري الأوروبي من بينها، لكننا سنفكر الآن في الليجا لأننا سنخوض 3 مباريات في أسبوع واحد، أي 9 نقاط قد تكون حاسمة".

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وتأهل فالنسيا لنصف نهائي البطولة بعد فوزه على ضيفه فياريال بهدفين نظيفين في إياب الدور ربع النهائي و(5-1) في مجموع المباراتين.

وعلى ملعب (الميستايا)، أحرز هدفي الخفافيش كل من المدافع توني لاتو (ق13) ودانييل باريخو (ق54).

ويواجه فالنسيا في الدور المقبل، آرسنال الإنجليزي ذهابا يوم 2 مايو/آيار المقبل ثم إيابا في التاسع من نفس الشهر.