رياضة | أزارينكا تصطدم ببارتي في قبل نهائي كأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارينكا تصطدم ببارتي في قبل نهائي كأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختيرت فيكتوريا أزارينكا، المصنفة الأولى عالميًا سابقا، بشكل مفاجئ للمشاركة مع روسيا البيضاء في مباريات الفردي ضد أستراليا في قبل نهائي كأس الاتحاد لفرق تنس السيدات.

وتواجه أزارينكا زميلتها في الزوجي أشلي بارتي خلال المباراة الثانية غدًا السبت.

وربما حصلت بطلة أستراليا المفتوحة مرتين على الأفضلية على حساب مواطنتها ألياكسندرا ساسنوفيتش المصنفة 35 عالميًا بسبب نجاحاتها السابقة على الملاعب الصلبة الزرقاء إذ نالت التتويج مسبقًا في برزبين وسيدني أيضًا.

وسيكون ظهوره أزارينكا الأول في مباريات الفردي لكأس الاتحاد منذ مواجهة روسيا في المجموعة العالمية في 2016 بعدما وضعت طفلها ثم أصبح سفرها محدودًا عقب دخولها في نزاع على حضانة الطفل.

وشاركت في مباريات الزوجي ضد ألمانيا في وقت سابق من العام الحالي.

ولعبت أزارينكا مع بارتي في مباريات الزوجي ببطولتي أستراليا المفتوحة وميامي الشهر الماضي، عندما وصلتا إلى الدور قبل النهائي.

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وتغلبت أزارينكا على بارتي في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما في طوكيو خلال العام الماضي، لكن اللاعبة الأسترالية تقدمت بعد ذلك لتدخل من بين المصنفات الـ10 الأوليات، ونالت لقبها الأول في بطولات المحترفات بميامي الشهر المنصرم.

وقالت بارتي إن خسارتها أمام أزارينكا في طوكيو جاءت في مباراة "من طرف واحد" وتوقعت أن تعتمد المصنفة 61 عالميا على نجاحاتها في استراليا عندما تتواجهان بعدما تلعب سمانثا ستوسر بطلة أمريكا المفتوحة سابقا ضد أرينا سابالينك المصنفة العاشرة عالميا في المباراة الأولى.

وأضافت بارتي "حققت أفضل نتائجها في استراليا. هذا النوع من الملاعب مألوف بالنسبة لها وأعتقد أن ما فعلته بعد ولادة (ابنها) ليو كان مذهلًا بعودتها السريعة ونجاحها".

وكان قرار أليشيا موليك مدربة أستراليا بالاعتماد على ستوسر في أولى مباريات الفردي، مفاجئًا قليلًا بالنظر إلى معاناة اللاعبة البالغ عمرها 35 عاما في البطولات التي تقام داخل بلادها.

ولم يسبق لبطلة أمريكا المفتوحة 2011 عبور الدور الرابع في أستراليا، وعانت في برزبين وسيدني لكن موليك أشارت إلى أن خبرتها كانت السبب في اختيارها على حساب مواطنتها داريا جافريلوفا التي تتقدم عليها في التصنيف.

وتابعت موليك "إنها لاعبة تعرفها سمانثا وهذا مهم جدا في مواجهة مثل هذه وأيضا لا يوجد أي شكوك في خبرتها".

وتقام مباريات الفردي العكسية والزوجي يوم الأحد، حيث تلعب فرنسا ضد رومانيا على الملاعب الرملية داخل القاعات في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي.