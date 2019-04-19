رياضة | ماركا تحسم الجدل: هازارد في ريال مدريد الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تحسم الجدل: هازارد في ريال مدريد الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة سارة بعد أن أكدت إنتهاء صفقة إنتقال البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ليصبح لاعباً في ريال مدريد الموسم المقبل.

وقالت ماركاً إن الاتفاق بين إدارتي تشيلسي وريال مدريد إنتهى بالفعل وسيوقع البلجيكي على عقود الإنضمام خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وفي السياق ذاته أكدت صحيفة " آس " أن الكلمة الأخيرة ستكون لتشيلسي فيما يخص نسبة بيع اللاعب مستقبلاً بالإضافة إلى تفاصيل الحصول على القيمة المالية.

وكان زين الدين زيدان قد طلب إنضمام البلجيكي لصفوف الملكي بعد توليه الإدارة الفنية للملكي في الولاية التدريبية الثانية له من أجل المنافسة على جميع الألقاب الممكنة.