رياضة | باريس سان جيرمان يزاحم ريال مدريد على التعاقد مع دي خيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يزاحم ريال مدريد على التعاقد مع دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حارس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إلى أن باريس سان جيرمان يريد استثمار عدم توصل الحارس الإسباني لاتفاق مع فريقه مانشستر يونايتد حتى الآن.

Advertisements

وكان ديفيد دي خيا قد اقترب في المواسم الماضية من الانتقال إلى ريال مدريد، ولكن لم تتم الصفقة بنجاح وعاد الفريق الملكي للمفاوضات مع الحارس لضمه في الصيف.

يذكر أن مانشستر يونايتد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا منذ أيام، على يد فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 3-0 على ملعب الكامب نو.