رياضة | برشلونة يُخطط لصفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يُخطط لصفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ​برشلونة​ يخطط للتخلص من البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن برشلونة يخطط لمبادلة كوتينيو بماركوس ​راشفورد​ مهاجم مانشستر يونايتد رغبة منه في تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضح الموقع الإيطالي أن عقد راشفورد ينتهي مع اليونايتد في حزيران 2020، والنادي سيطلب 100 مليون يورو للتخلي عنه.

يذكر أن "كوتينيو" انضم لصفوف برشلونة مقابل 160 مليون يورو قادماً من ليفربول الانكليزي، الا انه نجم السيليساو يعاني من تراجع في المستوى تحت قيادة المدرب فالفيردي.