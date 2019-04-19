رياضة | الحلقة " 4 ".. المحاربون لتأكيد التفوق على الكونغو الديمقراطية واقتناص لقب الحصان الأسود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة " 4 ".. المحاربون لتأكيد التفوق على الكونغو الديمقراطية واقتناص لقب الحصان الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منتخب زيمبابوي إلى بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها في مصر صيف العام الجاري 2019 وأوقعته القرعة التي أقيمت يوم الثاني عشر من أبريل الماضي على سفح الأهرامات في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المضيف وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى المنتخب الأوغندي.

وضمن السلسلة الدورية والمستمرة الخاصة بتقديم حلقات تعريفية لتسليط الضوء على المنتخبات المشاركة في الحدث وصلنا معكم في الخليج 365 الرياضي إلى الحلقة الرابعة التي سنسلط فيها الضوء على منتخب زيمبابوي وفرصته لتكريس عقده الكونغو الديمقراطية وفرصته لإقتناص لقب الحصان الأسود

سنة التأسيس

تأسس إتحاد زيمبابوي لكرة القدم في العام 1965 وكان يشارك قديماً بأكثر من إسم قبل أن يتم الوصول إلى الأسم الأخير وتم إعتماد المحاربون اللقب الخاص بالمنتخب الزيمبابوي وإنضمامه للفيفا في العام 1965 وهو نفس العام الذي شهد إنضمامه إلى الكاف أيضاً.

وخلال الفترة ما بين عامي 1939 حتى العام 1964 شارك منتخب زيمبابوي بإسم منتخب جنوب روديسا قبل أن يتم تغيير إسمه للمرة الثانية ليصبح روديسا كان ذلك في الفترة ما بين عامي 1964 إلى 1980.

مشاركات زيمبابوي في كأس الأمم

شارك منتخب المحاربون في بطولة كأس الأمم الافريقية في ثلاثة مناسبات على النحو التالي :-

• نسخة 2004 : خرج من الدور الأول

• نسخة 2006 : خرج من الدور الاول

• نسخة 2017 : خرج من الدور الأول

طريقة تأهله لكأس الأمم الافريقية 2019

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا قد أوقعت منتخب زيمبابوي في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات ليبيريا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونجح المحاربون في الحصول على صدارة المجموعة.

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وحصد المنتخب من ست مباريات خاضها 11 نقطة بالفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في مباراة واحدة فقط وسجل مهاجموه 9 أهداف وتلقت شباكهم 4 فقط.

نجوم المنتخب

نوليدج موسونا

أول العناصر التي يرتكز عليها كاليستو باسوا المدير الفني للمحاربون المهاجم نوليدج موسونا صاحب الثمانية والعشرين عاماً والذي ينشط في فريق نادي لوكيرين في الدوري البلجيكي والذي أبلى بلاءً حسناً في التصفيات.

خاما بيليات

ثاني العناصر المميزة التي توجد في كتيبة منتخب زيمبابوي لاعب الوسط المهاجم خاما بيليات لاعب كايزشيفس الجنوب أفريقي الذي كان حديث الأوساط الكروية المصرية الموسم الماضي بسبب الأداء الرائع الذي قدمه مع صن داونز الجنوب أفريقي.

تينداي ندورو

واحد من عناصر الخبرة صاحب الثلاثين عاماً والذي يلعب لفريق نادي أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي يعتمد عليه المدير الفني من أجل دك شباك المنافسين وتسجيل الأهداف وكرر ذلك في التصفيات بأكثر من مناسبة

أونيسمور بهاسيرا

يعتبر أونيسمور بهاسيرا واحد من عناصر الخبرة التي يرتكز عليها دفاع منتخب زيمبابوي حيث يبلغ اللاعب من العمر 33 عاماً ويلعب لصفوف فريق ادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي ودائماً ما يعطي ثقل ويقف في وجه أعتى المهاجمين.

فهل يكرر منتخب زيمبابوي تفوقه على جمهورية الكونغو الديمقراطية وينتزع منه بطاقة التأهل مثلما فعل في التصفيات ؟