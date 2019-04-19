رياضة | المرشحون لخلافة لاسارتي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشحون لخلافة لاسارتي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في المفاضلة بين عدد من المدربين المصريين من أبناء القلعة الحمراء لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق عقب الخسارة من بيراميدز.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في الدوري و الخروج من دوري أبطال إفريقيا والخسارة من بيراميدز في الدوري الممتاز وضياع صدارة الدوري عقب انتهاء مباراة اليوم أمام بيراميدز.

ومن المقرر ان يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن قرار إقالة لاسارتي في الساعات القليلة القادمة.

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وضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي 4 بدائل لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ويفاضل مجلس إدارة النادي الأهلي بين عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب وعلي ماهر المدير الفني لفريق إنبي ومختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي وفتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ، لخلافة مارتن لاسارتي بشكل مؤقت لحين انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.